MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBuz hokeyinde şampiyon Buz Beykoz
GeriDiğer Buz hokeyinde şampiyon Buz Beykoz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 16.03.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Buz hokeyinde şampiyon Buz Beykoz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Buz hokeyinde şampiyon Buz Beykoz
Abone Olgoogle-news

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2019-2020 Süper Ligi, Buz Beykoz'un şampiyonluğu ile tamamlandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF) yapılan açıklamaya göre, final serisinde 5 sezon şampiyonluğu bulunan Zeytinburnu BSK ile karşılaşan Beykoz ekibi, 4-2 galip gelerek şampiyonluğu elde etti.

Lig oyuncularının ödüllendirildiği törende, ligin en değerli kalecisi Zeytinburnu BSK'den Tolga Bozacı, en değerli defansı olarak yine aynı takımdan Yusuf Kars ve en değerli forvet olarak da Buz Beykoz'dan Serkan Gümüş seçildi.

Açıklamada TBHF Başkanı Halit Albayrak'ın,"Nefes kesen bir final serisine şahitlik ettik. Son saniyeye kadar kazananın kim olduğunu kestiremeyeceğimiz bir lig oldu. Öncelikle ligimizin bu denli heyecanlı geçmesini sağlayan, bu uğurda ciddi yatırımlar yapan kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Beykoz ekibine şampiyonluk hayırlı olsun, tüm sporcu kardeşlerimi ve teknik ekibi kutluyorum ve Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası'nda başarılar diliyorum." ifadelerine yer verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle