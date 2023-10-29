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Buz hokeyi maçında trajik ölüm! Rakibin buz pateni, Adam Johnson'ın boğazını kesti

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#Buz Hokeyi#Adam Johnson#Buz Pateni
Buz hokeyi maçında trajik ölüm Rakibin buz pateni, Adam Johnsonın boğazını kesti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2023 12:31

Buz hokeyi oyuncusu Adam Johnson, Britanya Elit Buz Hokeyi Ligi'nde dün oynanan maç sırasında rakibinin buz pateninin boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Britanya Elit Buz Hokeyi Ligi'nde dün oynanan Nottingham Panthers - Sheffield Steelers maçında trajik bir olay yaşandı.

Nottingham Panthers forması giyen 29 yaşındaki oyuncu Adam Johnson, bir pozisyonda rakibinin sert müdahalesi sırasında buz pateninin boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Pozisyon sonrası maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gönderildi. Daha sonra tribündeki seyirciler salondan çıkarıldı. Bu anlarda Adam Johnson'a acil müdahale yapıldığı anlaşıldı.

Bugün öğle saatlerinde Nottingham Panthers'tan yapılan açıklamada Adam Johnson'ın yaşamını yitirdiği resmen duyuruldu.

29 yaşındaki Adam Johnson, ülkesi Amerika'da üst düzey buz hokeyi ligi NHL'de de forma giymişti.

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#Buz Hokeyi#Adam Johnson#Buz Pateni

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