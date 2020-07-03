Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un hocası Mehmet Özdilek: 'Geri adım atmayacağız'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Giresunspor ile yapılacak 32. hafta maçının hazırlıkları başlarken, teknik direktör Mehmet Özdilek ile bazı futbolcular basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özdilek, 2-1 kaybedilen Adana Demirspor maçı sonrası tüm insanlar gibi moral bozukluğu ve hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaçları olduğunu anlatan Özdilek, "Başarıya giden önemli etkenlerden biri budur. Tabii ligin boyu çok kısaldı. Elimizde puan avantajı vardı ve bunu geçen hafta itibarıyla rakibe devrettik. Fikstüre göre birinci ile yedinci takım arasında maksimum 4 puan var. Altı takımın da ilk iki iddiasının çok güçlü şekilde devam ettiği aşikar. Biz rakiplerin değil takımımızın ne yapacağına odaklanmış durumdayız." diye konuştu.



- "Giresunspor maçından galibiyetle ayrılmak çok önemli"



Özdilek, tek düşüncelerinin önlerindeki Giresunspor maçını kazanmak olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu potansiyelimiz var ve geri adım atmayacağız. Maç kaybedebiliriz, son kez de kaybetmedik. Hayatta bu tür müsabakalar var. Buralarda sakin kalabilmek, konsantrasyonu yüksek tutabilmek çok önemli. Şu an itibarıyla ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok. Oynanacak maçlara bakılırsa, işimizi doğru yaparsak ilk iki içerisinde yer alabileceğimizi çok net söyleyebilirim. Giresunspor maçından galibiyetle ayrılmak çok önemli görünüyor. Bunu yapabilecek gücümüz de var."

Adana Demirspor maçında konsantrasyon eksikliği yaşadıklarını savunan Özdilek, "Bir takımda 7-8 oyuncu iyi oynuyorsa, o maçı kazanırsınız. Biz maalesef Adana Demirspor maçında bu 7-8 oyuncuyu bulamadık. İyi oynayan oyuncu sayımız daha düşüktü. Sonuçta bu oyuncular buraya kadar çok güçlü şekilde geldiler ve sonunu taçlandıracaklar. Bundan hiç şüphe etmiyorum, etmeyeceğim de." değerlendirmesinde bulundu.



- Futbolcuların inancı tam



Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu İbrahim Akdağ, Süper lig yolunda bir final maçını kaybettiklerini ancak şampiyonluk hedeflerinin sürdüğünü aktardı.

Adana Demirspor maçı sonrası üzüldüklerini ancak şanslarının sürdüğünü anlatan Akdağ, "Yendiğimiz zaman neler olabileceğini herkes biliyordu. Bu da bizi saha içinde olumsuz etkilemiş olabilir. Basiret bağlanması oldu sanki, enteresan bir hal aldı oyun. Bir maç ve 3 puan kaybettik. Şimdiye kadar onlar bizi kovaladı, son 3 hafta biz onları kovalayacağız. Bizim yaşadığımız şeyleri onlar yaşayacak. İnşallah hedefimiz 62 puan. Bu puan bizi şampiyon yapmazsa play-off'tan şampiyon olacağız. Burada herkes onun için savaşıyor. Kimsenin farklı bir düşüncesi yok." şeklinde konuştu.

Futbolculardan Osman Çelik, Adana Demirspor maçını kazanmaları durumunda önemli bir avantaj elde edeceklerini ancak bunu başaramadıklarını aktararak, "Bazen çok isteyince basit hatalar yapılabiliyor. Ben de böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımızla kendi aramızda, 'Buradan bir reaksiyon vermemiz gerekiyor.' diye konuşuyoruz. Burası hiçbir zaman pes eden ve bırakan bir şehir değil. Yaşadığı şampiyonluklar da her zaman zor olmuştur. Biz de sonuna kadar mücadele edip, Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'e çıkma yolunda önlerinde 3 final maçı olduğuna dikkati çeken Jugurtha Hamroun ise bu maçlardan alacakları 9 puanın çok şeyi değiştirebileceğini vurgulayarak, "Bu süreçte taraftar desteğine çok ihtiyacımız var. Kendi maçlarımızı kazanıp, rakiplerin kaybetmesini ve yanlış adım atmasını bekleyeceğiz. Bu 3 maçı kazanmak istiyoruz. Şampiyon olamazsak, akabinde play-off etabı var. İşimizin play-off'a kalmasını istemiyoruz. Bu azim ve gayretle çalışıyoruz. İnancımız tam." açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de mavi-beyazlı takımın Yakutiye ilçesindeki tesislerini ziyaret ederek, futbolcular ve teknik heyetle bir süre görüştü.