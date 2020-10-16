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GeriFutbol Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Atakaş Hatayspor'a "geçmiş olsun" mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 21:24 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Atakaş Hatayspor'a "geçmiş olsun" mesajı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan Atakaş Hatayspor'a "geçmiş olsun" mesajı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 17 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıkan Atakaş Hatayspor'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) kulübümüze gönderilen yazıya istinaden, toplamda 19 kişinin kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Hatayspor ile oynayacağımız 5. hafta maçımız ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu vesileyle Hatayspor'a tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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