MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
GeriFutbol Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 23:48 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon öncesi hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından top kapma ve yakın pas oyunuyla süren antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Mavi-beyazlı kulübün yeni transferlerinden Kamerunlu futbolcu Petrus Boumal’da çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Erzurum temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle