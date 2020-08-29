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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 22:48 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklara devam eden mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top kapma, topla koşu, yakın pas ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek

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