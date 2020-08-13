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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.08.2020 - 20:31,Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni sezon hazırlıkları
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde hazırlıklarına devam eden mavi-beyazlı ekip, günü çift antrenmanla tamamladı.

Sabah antrenmanında kuvvet ve kondisyon çalışması yapan Erzurum temsilcisi, günün ikinci idmanını sahada gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma ile başladı.

Futbolcular, 1 saat 15 dakika süren idmanı 5'e 2 çalışması, minyatür ve çift kale maç ile tamamladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek

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