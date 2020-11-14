AA
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarına devam etti.
Günün ilk antrenmanında tesislerde kuvvet ve dayanıklılık çalışan futbolcular, ikinci antrenmanda ise 5'e 2 top kapma, pres ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarına yarın devam edecek
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