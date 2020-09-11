Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.
Yeni transferlerin de takımla yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından Ankara'ya hareket edecek
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