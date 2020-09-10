Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.



Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.



Yeni transferlerin de takımla yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek