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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.09.2020 - 19:50 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacağı maçın hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekibin Yakutiye ilçesindeki bulunan tesislerindeki antrenman, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleşti.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas çalışması yaptı.

Yeni transferlerin de takımla yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek

 

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