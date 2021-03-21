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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2021 - 19:07 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mesut Bakkal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporda Mesut Bakkal dönemi sona erdi

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