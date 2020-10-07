MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBüyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
GeriFutbol Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı
Abone Olgoogle-news

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün izin yapan oyuncular, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik ağırlıklı pas çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni transferler Ricardo Gomes ve Leo Schwechlen'in de katıldığı idmanda, milli takım kamplarında olan Arvydas Novikovas ve Fabien Farnolle yer almadı.

Mavi-beyazlı takımın, 10 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'la Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda bir hazırlık maçı oynayacağı duyuruldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle