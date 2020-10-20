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Haber Giriş: 20.10.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile cumartesi günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Mavi-beyazlı ekip, Yakutiye ilçesinde bulunan kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde çalıştı.
Bir buçuk saat süren antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, 5'e 2 top kapma ve taktik ağırlıklı pas organizasyonları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray ile 24 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Kazım Karabekir Stadyumunda karşılaşacak.

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