Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor, PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un, Ankara Demirspor ile Hes Kablo Kayserispor'un da Hekimoğlu Trabzon ile oynadıkları maçlarda "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.