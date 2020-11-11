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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada üç gün izin yapan mavi-beyazlı ekip, çalışmalarına yeniden başladı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, pres ve pas organizasyonları üzerinde durdu

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