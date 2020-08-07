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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 22:41,Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk antrenmanını yaptı
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Bir yıllık aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselen mavi-beyazlı ekipte futbolcular, antrenman öncesi Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde toplandı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı

Erzurum temsilcisinin yaklaşık 1 saat süren antrenmanını kulüp başkanı Hüseyin Üneş de izledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek

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