MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBüyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi"
GeriFutbol Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 21:09,Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: "Söz verdiğimiz gibi"
Abone Olgoogle-news

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un onursal başkanı Mehmet Sekmen, "Şükürler olsun. Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Sekmen, mavi-beyazlı ekibin sahasında konuk edip 4-1 kazandığı Cesar Grup Ümraniyespor maçının ardından Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkması üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sekmen, Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasından mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun. Söz verdiğimiz gibi yeniden Süper Lig'deyiz. Kulüp başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimize, altın ayaklarımıza, en değerli gücümüz taraftarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu şehir her şeyin en iyisini hak ediyor."

Sekmen, maçın ardından sahada futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelerek büyük sevinç yaşadı.

Erzurum Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından da "İnandık, başardık. Teşekkürler Büyükşehir Belediye Erzurumspor." açıklaması yapıldı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle