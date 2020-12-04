Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, yarınki karşılaşma için hava yolu ile Konya'ya gitti
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