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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 17:29 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, yarınki karşılaşma için hava yolu ile Konya'ya gitti

 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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