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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, yardımcı antrenörler Serkan Zaimoğlu ve Uğur Bayarslan yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular yarınki antrenmanına Mehmet Özdilek'in ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışması bekleniyor

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