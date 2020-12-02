Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, yardımcı antrenörler Serkan Zaimoğlu ve Uğur Bayarslan yönetiminde idman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde durdu.
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular yarınki antrenmanına Mehmet Özdilek'in ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde çalışması bekleniyor
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle