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Spor Arena
Haber Giriş: 03.11.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turun perdesi bugün açılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 3. turun kritik maçında Belediye Erzurumspor ile Karbel Karaköprü Belediyespor karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de galip gelerek bir üst tura çıkma parolası ile sahada olacak. Peki, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Karbel Karaköprü Belediyespor bugün Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda 3. tur mücadelesine çıkacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Erzurum Kazım Karabekir maçı hakkında ayrıntılar...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Karbel Karaköprü Belediyespor maçı bugün saat 18:00'da başlayacak. Mücadele, A Spor'da canlı yayınlanacak.

 

 

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