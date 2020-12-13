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Haber Giriş: 13.12.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 12. Haftasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacak. 6’sı futbolcu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Gençlerbirliği’nin maç için son hazırlığını Erzurum’da yaptı. Peki, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Büyükşehir Belediye Erzurumspor Gençlerbirliği maçının detayları...

Süper Lig’de 12, 13, 14 ve 15. hafta programları belli oldu. Lig'in 12. hafta karşılaşmalarından biri de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gençlerbirliği arasında gerçekleşecek. Hüseyin Çimşir yönetimindeki Erzurumspor rakibi karşısında galibiyet almak istiyor. Gençlerbirliği ise deplasmanda kazanarak 2'de 2 yapma peşinde.

Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

Erzurumspor - Gençlerbirliği muhtemel 11'ler...

Erzurumspor: Farnolle, Murat, Hasan, Mina, Kaan, Osman, İbrahim, Obertan, Novikovas, Muhammed, Gomes

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Toure, Halil, Motta, Berat, Candeias, Soner, Ayite, Stancu

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