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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.

Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.

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