AA
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor maçına hazır
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre, mavi-beyazlı ekip, teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde son idmanını yaptı.
Antrenmanda 5'e 2 top kapma, pres ve taktik ağırlıklı pas çalışmaları üzerinde duruldu.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Fraport TAV Antalyaspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak.
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