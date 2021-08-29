Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 1-0 yendi.
Futbol: TFF 1. Lig - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Cihan Aydın, Cem Özbay, Özcan Sultanoğlu
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Estrela, Aykut Demir (Dk. 69 Eren Tozlu), Gökhan Alsan (Dk. 90 Gökhan Kardeş), Novikovas, Ahmet Canbaz (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Oltan Karakullukçu (Dk. 76 Özgür Sert)
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Levent Ayçiçek, Allyson, Lokman Gör, Caner Cavlun, Landel, Mulumba, Doğan Can Davas, Akabueze (Dk. 82 Arb Manaj), Burak Süleyman (Dk. 60 Gökay Güney), Keny
Gol: Dk. 84 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Aykut Demir, Dk. 65 Novikovas, Dk. 86 Orhan Ovacıklı, Dk. 89 Mucahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)