Büyüklerin borcu da büyük! Tam 41 milyar TL...

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Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan, en pahalı kadrolarına sahip, en büyük 4 kulübünün borcu da en az kendileri kadar büyük. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un art arda Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği bildirimlerde acı tablo net olarak ortaya çıkarken Fenerbahçe Kulübü de kasım başında yapılan yüksek divan kurulu toplantısında borcunu üyeleriyle paylaşmıştı. Açıklanan rakamlar toplandığında 4 takımın toplam borcunun 41.1 milyar TL’yi (yaklaşık 1.14 milyar Euro) aştığı görüldü.

Kartal 1 yılda 153 milyon TL zarar etti

4 büyük içinde en çok borcu olan ise Galatasaray. Sarı kırmızılılardan KAP’a yapılan açıklamada güncel borç tutarının 31 Ağustos 2024 itibarı ile 14 milyar 238 milyon 942 bin 164 TL olduğu belirtildi. Cimbom ayrıca 1 Haziran-31 Ağustos döneminde 123 milyon TL kâr olduğu açıklandı.

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Beşiktaş Kulübü de 31 Ağustos 2024 tarihi ile güncel borç tutarının 10 milyar 428 milyon 60 bin 569 TL olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu ile paylaştı. Siyah beyazlılar söz konusu bildirimde ayrıca 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında 153 milyon TL zarar edildiğini duyurdu.

Ekim 2024 sonrası borç: 3.4 milyar

Trabzonspor Kulübü ise 31 Ağustos 2024 itibarıyla güncel borcunun 10 milyar 357 milyon 387 bin 711 TL olarak olduğunu ilan etti. Bordo mavililer 1 Haziran 2024-31 Ağustos 2024 döneminde 322 milyon TL zarar edildiğini de ifade etti. Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada KAP’a bildirilen borcun 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkin olduğu, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bordo mavili kulübün güncel borç miktarının ise 3 milyar 940 milyon TL olduğunun altı çizildi.

Fenerbahçe'nin gideri 8.6 milyar TL

Fenerbahçe Kulübü’nün borcunun da kasım ayı başında yapılan yüksek divan kurulu toplantısında 12 milyar 571 milyon lira olduğu ortaya çıkmıştı. 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 tarihleri arasını kapsayan kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 860 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 711 milyon lira olduğunu ifade edilirken toplam borç 12 milyar 571 milyon lira olarak açıklandı. Kulübün gelirlerinin 8 milyar 318 milyon lira, giderlerinin ise 8 milyar 593 milyon lira olduğu kaydetti.

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