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Büyükçekmece Basketbol son saniyede kazandı

#Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Büyükçekmece Basketbol
Büyükçekmece Basketbol son saniyede kazandı

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi’nde evinde Büyükçekmece Basketbol’u konuk eden Aliağa Petkimspor rakibine 74-72 mağlup oldu.

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SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Keseratar (xx), Hüseyin Çelik (xx), Yiğit Gönültaş (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan 4 (xx), Thomas 10 (xxx), Ramirez 29 (xxx), Erol Can 3 (xx), Aldridge 8 (xx), Eray 3 (xx), Perkins 13 (xxx), Metehan 2 (xx), Hakan (xx)

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 24 (xxx), Enes 6 (xx), Mükremin 10 (xxx), Bruinsma 4 (xx), Miller 11 (xxx), Kadir (xx), Yesukan (xx), Clyburn 8 (xxx), Herun 4 (xx), Mustafa 7 (xxx)

1. PERİYOT: 22-12

İLK YARI: 36-35

3. PERİYOT: 53-54

Maça iyi başlayan Aliağa Petkimspor ilk çeyreği 10 sayı forkla 22-12 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci sette de rakibine üstünlük kuran İzmir ekibi soyunma odasına 36-35 önde girdi. Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı ve Aliağa Petkimspor karşısında son çeyreğe 54-53 önde girdi. Çekişmeli geçen son çeyrekte de rakibine fırsat vermeyen Büyükçekmece Basketbol son saniye basketiyle salondan 74-72 galip ayrıldı.

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Büyükçekmece Basketbol son saniyede kazandı

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#Basketbol Süper Ligi#Aliağa Petkimspor#Büyükçekmece Basketbol

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