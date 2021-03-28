Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında gergin anlar!
ING Basketbol Ligi'nde oynanan Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçının son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 105-101 kazandı.
ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.
Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101'lik skorla kazandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol'un galibiyet sayısı 9'a yükseldi.
SON ANLARDA GERGİNLİK ÇIKTI
Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak hakemler ile oyuncuya tepki gösterdi.
Bu gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasının ve polisin güvenlik önlemleri almasının ardından maç tekrardan başladı