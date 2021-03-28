ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol'un galibiyet sayısı 9'a yükseldi.

SON ANLARDA GERGİNLİK ÇIKTI

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak hakemler ile oyuncuya tepki gösterdi.

Bu gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasının ve polisin güvenlik önlemleri almasının ardından maç tekrardan başladı