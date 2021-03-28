MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBüyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında gergin anlar!
GeriBasketbol Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında gergin anlar!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
Haber Giriş: 28.03.2021 - 22:25 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında gergin anlar!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında gergin anlar!

ING Basketbol Ligi'nde oynanan Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçının son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 105-101 kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol'un galibiyet sayısı 9'a yükseldi.

SON ANLARDA GERGİNLİK ÇIKTI

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak hakemler ile oyuncuya tepki gösterdi.

Bu gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasının ve polisin güvenlik önlemleri almasının ardından maç tekrardan başladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi