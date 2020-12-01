Büyükçekmece Basketbol 93-91 Fenerbahçe Beko (Maç sonucu)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, uzatmalara giden maçta lig sonuncusu Büyükçekmece Basketbol'a 93-91 kaybetti.
ING Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında normal süresi 82-82 biten maçta Büyükçekmece Basketbol, uzatma sonunda Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Ahmet Tatlıcı
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 12, Anderson 25, Ömer Utku Al 5, Eldridge 11, Oliver 12, Farrell 21, Enes Berkay Taşkıran 2, Burak Eşlik, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Mert Celep 3
Fenerbahçe Beko: Brown 21, Vesely 16, Ali Muhammed 9, Pierre 5, Eddie 17, Ahmet Düverioğlu 8, Ulanovas, Melih Mahmutoğlu 3, Kenan Sipahi 12
1. Periyot: 28-29
Devre: 47-49
3. Periyot: 70-67
Normal süre: 82-82
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