Büyükçekmece Basketbol: 89-82 OGM Ormanspor
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol, ağırladığı OGM Ormanspor'u 89-82 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol, ağırladığı OGM Ormanspor'u 89-82 mağlup etti.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Ozan Çakar
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 26, Burak Eşlik 3, Anderson, Farrell 25, Oliver 16, Ömer Utku Al 5, Ahmet Can Duran 2, Eldridge 10, Mert Celep 2
OGM Ormanspor: Holloway 23, İsmil Yiğit Yüceer, Hagins 14, Kikanovic
9, Efe Ergi Tırpancı 2, Kidd 16, Hardy 5, Erol Can Çinko 3, Cevher Özer 10
1. Periyot: 32-19
Devre: 54-43
3. Periyot: 66-68
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