MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBüyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex
GeriBasketbol Büyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basketbol
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex

ING Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın erteleme maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 104-89 yendi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 17. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.

Maça 9-0'lık seriyle başlayan ve çeyreğin büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol, ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk yarının son anlarında üstünlüğü eline alan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 53-45 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, final periyoduna 72-62 üstün gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde özellikle Şehmus Hazer, Alperen Şengün ve Blackmon üçlüsüyle etkili olan Beşiktaş Icrypex, maçı 104-89 kazandı

Büyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi