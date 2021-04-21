Büyükçekmece Basketbol 89-104 Beşiktaş Icrypex

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla 17. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 19. kez mağlup oldu.

Maça 9-0'lık seriyle başlayan ve çeyreğin büyük bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Büyükçekmece Basketbol, ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk bölümü başa baş bir oyuna sahne oldu. Boyalı alandan bulduğu sayılarla ilk yarının son anlarında üstünlüğü eline alan Beşiktaş Icrypex, soyunma odasına 53-45 önde girdi.

İkinci yarıya da iyi bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, final periyoduna 72-62 üstün gitti.

Karşılaşmanın son çeyreğinde özellikle Şehmus Hazer, Alperen Şengün ve Blackmon üçlüsüyle etkili olan Beşiktaş Icrypex, maçı 104-89 kazandı

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