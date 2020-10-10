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Basketbol
Haber Giriş: 10.10.2020 - 22:33 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 88-85 Darüşşafaka Tekfen

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Büyükçekmece Basketbol 88-85 Darüşşafaka Tekfen
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Tekfen'i 88-85 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi - Büyükçekmece Basketbol: 88 - Darüşşafaka Tekfen: 85
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Ali Köseoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Olaseni 18, Anderson 11, Farrell 20, Eldridge 8, Mert Celep, Burak Eşlik, Ömer Utku Al 6, Oliver 21, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4
Darüşşafaka Tekfen: Gillon Iii 11, Luther 7, Andrews 15, Doğuş Özdemiroğlu 13, Jerrett 19, Doruk Dora, Troy Selim Şav, Sinan Güler 13, Berk Demir 2, Erkan Veyseloğlu, Buford 5, Mahmut Can Çelik
1. Periyot: 22-28
Devre: 48-50
3. Periyot: 70-63
5 Faulle çıkanlar: 30.44 Mehmet Fırat Alemdaroğlu (Büyükçekmece Basketbol), 39.09 Andrews (Darüşşafaka Tekfen)

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