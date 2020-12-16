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Basketbol
Haber Giriş: 16.12.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 77-90 Pınar Karşıyaka

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Büyükçekmece Basketbol 77-90 Pınar Karşıyaka
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasından ertelenen karşılaşmada Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Altuğ Köselerli, Serdar Ünal, Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Büyükçekmece Basketbol: Abodunrin 28, Matthew 7, Osiris 9, Michael 16, Mert Celep 9, Ömer Utku Al 8, Burak Eşlik, Ahmet Can Duran, Bekir Sabri Karlı
Pınar Karşıyaka: Jeffery 17, Onuralp Bitim 12, Taylor 7, Michael 5, Amadou 23, Mahir Ağva 10, Kennedy 6, Yunus Emre Sonsırma 10, Nusret Yıldırım, Arca Tülüoğlu
1. Periyot: 19-20
Devre: 37-40
3. Periyot: 59-67
Beş faulle çıkan: 37.13 Osiris (Büyükçekmece Basketbol)

Büyükçekmece Basketbol 77-90 Pınar Karşıyaka

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