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Basketbol
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Haber Giriş: 09.09.2021 - 19:52 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 76-81 Galatasaray Nef

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Büyükçekmece Basketbol 76-81 Galatasaray Nef

ING Basketbol Süper Ligi takımlarının karşılaştığı hazırlık maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 81-76 yendi.

Büyükçekmece Basketbol'un ev sahipliğinde Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda düzenlenen Göl Kupası'nın ilk maçı oynandı.

Müsabakanın ilk çeyreğini Büyükçekmece Basketbol 33-20 önde tamamladı. Devre arasına 47-42 üstün giren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü çeyreği de 64-60 önde bitirdi. Maçı 81-76 kazanan Galatasaray Nef, sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrıldı.

Turnuvada yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakada Galatasaray Nef ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya gelecek.

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