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Basketbol
Haber Giriş: 18.09.2020 - 22:17 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 74-84 Petkimspor

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Büyükçekmece Basketbol 74-84 Petkimspor
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Basketbolda Pınar Kupası 2020'nin ikinci maçında Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol'u 84-74 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 27-23 üstün tamamlayan Büyükçekmece Basketbol, devreyi de 47-46 önde bitirdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren ve periyodu 68-59 galip tamamlayan Petkimspor, rakibini 84-74 yendi.

Petkimspor'da 18 sayı ile oynayan Thomas Wimbush karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Büyükçekmece Basketbol'da Gabriel Olaseni 15 sayı kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde seyircisiz oynanan turnuva yarın saat 16.00'daki Pınar Karşıyaka-Büyükçekmece Basketbol maçıyla tamamlanacak.

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