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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.04.2021 - 17:58 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol 71-90 Empera Halı Gaziantep Basketbol

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Büyükçekmece Basketbol 71-90 Empera Halı Gaziantep Basketbol

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Empera Halı Gaziantep Basketbol, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 90-71 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Büyükçekmece Basketbol: Anderson 5, Ömer Utku Al 4, Eldridge 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 7, Mert Celep 9, Klobucar 12, Cengizhan İvedi 10, Enes Berkay Taşkıran 9, Bekir Sabri Karlı 6, Burak Eşlik 5, Atakan Erdek 2

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Kelly 19, Orhan Aydın Hacıyeva 6, Jaiteh 23, Hayes 8, Can Uğur Söğüt 6, Muhammed Doğan Şenli 8, İsmail Cem Ulusoy 6, Ahmet Furkan Özkan 5, Metehan Akyel 4, Alp Karahan 3, Tomas 2, Atahan Demirtaş

1.Periyot: 18-16

Devre: 24-37

3.Periyot: 37-64

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