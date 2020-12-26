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Basketbol
Haber Giriş: 26.12.2020 - 20:46 | Son Güncelleme:

Büyükçekmece Basketbol: 66 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 59

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Büyükçekmece Basketbol: 66 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 59
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 66-59 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi - Büyükçekmece Basketbol: 66 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 59
Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
Büyükçekmece Basketbol: Ömer Utku Al 8, Eldridge 15, Oliver 16, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Enes Berkay Taşkıran 6, Olaseni 10, Farrell 11, Burak Eşlik, Mert Celep
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Cook 19, Abu 8, Atkins 14, Frazier 5, Erdem İlter 10, Fırat Töz 3, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk, Sercan Ergin
1. Periyot: 16-16
Devre: 32-33
3. Periyot: 50-45
5 faulle çıkan: 39.09 Olaseni (Büyükçekmece Basketbol)

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