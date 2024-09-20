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Büyük yıkım! 3-0'ı koruyamayıp 5-3'lük hezimeti yaşadılar

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#Futbol#Schalke#SV Darmstadt
Büyük yıkım 3-0ı koruyamayıp 5-3lük hezimeti yaşadılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 22:13

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04, 3-0 öne geçtiği maçta Darmstadt'a 5-3 mağlup oldu.

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Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Schalke 04, Darmstadt'ı konuk etti.

Veltins-Arena'da oynanan müsabakanın 39. dakikasında 3-0 öne geçen ev sahibi Schalke 04, skoru koruyamadı ve Darmstadt'a 5-3 mağlup oldu.

Schalke 04'ün gollerini 14. dakikada Tobias Mohr, 34. dakikada Moussa Sylla ve 39. dakikada Ron Schallenberg  kaydetti.

Darmstadt'ın galibiyet gollerini ise 45+5. dakikada Fraser Hornby, 56, 75 ve 87. dakikalarda Isac Lidberg ve 90+7. dakikada Sergio Lopez attı.

Bu mağlubiyetle 4 puanda kalan Schalke 04, 14. sırada kaldı. Darmstadt ise 5 puana yükselerek 13. sırada yer aldı. 

Schalke 04, Bundesliga 2'nin 7. haftasında SC Preußen Münster'i konuk edecek. SV Darmstadt 98 ise 1. FC Magdeburg'u ağırlayacak.

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#Futbol#Schalke#SV Darmstadt

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