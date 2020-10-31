Büyük takım felsefesi kazandı

Üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası kendi sahasında mutlak suretle kazanmak zorunda kaldığı maça rakibe göre strateji belirleyerek başladı Trabzonspor. Muhtemel o ki, etkili kontra silahına sahip Kasımpaşa’nın elinden o gücü almak istedi. Topu rakibe verdi ve Kasımpaşa yüzde 68 oranında topa sahip olduğu noktada Tırpan’ın attığı harika golle öne geçti. Ardından ortaya Nwakeme çıktı. Takımın geride olmasına rağmen ileriye dahi çıkamadığı noktada sorumluluğu üzerine aldı ve ilk golü şapkadan tavşan çıkarırcasına tek başına üretti. Ardından Vitor Hugo’nun harika diyagonal pasıyla başlayan hücumda top yine Nwaekeme’nin ayaklarıyla buluştuğunda Trabzonspor bu kez öne geçti. Sazı eline alan Nwaekeme üçüncü golde de ortaya çıktı ve aslında oyun olarak ritmini bulamamış bordo mavilileri iki farklı öne geçirdi.

KAMiL’iN BÜYÜK HATASI

Kasımpaşa ise büyük takım felsefesiyle ilk 45 dakikayı oynadı. Topa büyük oranda sahip olurken rakibinin hiç denemediği ön alanda da baskısını da eksik etmedi. Üçüncü kez etkili ön alan baskısı yaptığında ise topu Kamil Çörekçi’nin ayağından kapan Yusuf Erdoğan golü eski takımına atarken bu aynı zamanda Trabzonspor’un merkezden savunma eksikliğinden yediği sayısız gollerden biri olarak kayıtlara geçti.

UĞURCAN VE NWAKAEME TRABZON’A YETMEDi

İkinci yarı santrforu Hodzic’i kenara çekip Koita’yı alan mehmet altıparmak niyetini de ortaya koydu. Hodzic kenarda etkili olurken Koita ise merkezde sürekli tehdit üretti. Uğurcan Çakır önce aytaç Kara’nın penaltısını kurtardı ve ardından Koita’nın yakın mesafeden yüzde yüzlük vuruşunu çelerek gelmekte olan sonu biraz geciktirdi sadece. Nihayetinde Kasımpaşa üst üste geliştirdiği ataklarla iki gol bularak maçı alırken Trabzonspor’un gelecek planlarının da içeriğini bir bakıma belirlemiş oldu. Nwaekeme ve Uğurcan Çakır’ın bireysel performansı maçın çekişmeliymiş gibi görünmesini sağlasa da maçın başından sonuna etkili olan Kasımpaşa hak ettiği galibiyeti Koita’nın harika golüyle elde etmiş oldu.