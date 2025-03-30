Büyük maçların Kartal'ı zirvenin kaderini değiştirdi!

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Siyah beyazlı takım ligin üst sıralarında yer alan takımlarla oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. İlk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, diğer 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 11 puan topladı. Fenerbahçe ise 5 puanda kaldı.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de hedeflerinin uzağında kalsa da özellikle ligde üst sıralarda yer alan takımlara karşı gösterdiği performansla dikkat çekti. Puan cetvelinde ilk 5 sırayı paylaşan Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve ikas Eyüpspor’un kendi arasında yaptığı karşılaşmalarda siyah beyazlılar en başarılı takım olarak öne çıktı.

Siyah-beyazlı takım ilk devrede 2-1 kaybettiği Galatasaray’dan rövanşı alırken, Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi de 1-0 kazandı. Samsunspor’u deplasmanda 2-0 yenerken, evinde 0-0 berabere kalan Kartal, Eyüpspor’u ise 2-1 ve 3-1’lik skorlarla geçti. Böylece Beşiktaş, büyük maçlarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 16 puan topladı.

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F.BAHÇE’NiN BÜYÜK MAÇ GALiBiYETi YOK

Lider Galatasaray ilk 5’teki ekiplerle yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet alırken 11 puanla, Beşiktaş’ı takip etti. Eyüpspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik 2 yenilgi ile 5, Fenerbahçe 4 beraberlik, 2 yenilgi ile 4, Samsunspor da 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 3 puan toplayabildi.