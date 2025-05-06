Büyük maçların hocası Solskjaer!

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Norveçli çalıştırıcı, Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao’yu 4-1, ligde G.Saray ve Trabzon’u 2-1, F.Bahçe’yi 1-0 yenerek rüştünü ispatladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, büyük maçlarda elde edilen başarılı sonuçlar sayesinde camianın tam güvenini kazandı ve koltuğunu sağlamlaştırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao yu 4-1, Süper Lig’de Galatasaray ve Trabzonspor’u 2-1, Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek rüştünü ispatlayan Norveçli çalıştırıcı bu sayede yeni sezon yapılanması ve futbolcu transferlerinde ipleri eline almış olacak. Bu arada 18 Ocak 2025’te 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Solskjaer’in mukavelesinde üçüncülük primi de olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılar bu sezon Süper Lig’i ilk üç takım arasında bitirirse, Norveçli teknik direktör 250 bin Euro prim almaya hak kazanacak.

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