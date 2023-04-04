Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gerisine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş
Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaşın gerisine düştü
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 07:00

Galatasaray’ın liderliğinde, ilk 6’da yer alan takımlarla yaptığı karşılaşmalardaki başarısı büyük rol oynadı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demir, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı 7 maçta 17 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe 7 karşılaşmada 8 puan alabilirken, Beşiktaş 6 maçta 11 puan kazanıp daha başarılı bir grafik sergiledi.

Haberin Devamı

Ligde bir maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 63 puanlı Galatasaray’ın bu farkı yakalamasında, ilk 6 sırada yer alan takımlarla oynadığı maçlardaki başarısı büyük rol oynadı. Sarı kırmızılı ekip, ilk 6’da bulunan ekiplerle oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Zirve yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmalarda 4 puan kaybeden Galatasaray, rakip filelere 16 gol atarken, kendi kalesinde sadece 2 gol gördü.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Mauro Icardiye ceza verilecek mi Sevince katılmamıştı, karar verildiGalatasaray'da Mauro Icardi'ye ceza verilecek mi? Sevince katılmamıştı, karar verildiHaberi görüntüle

FENERBAHÇE AĞIR YARA ALDI

Galatasaray’ın en yakın rakibi FENERBAHÇE, ilk 6’da yer alan takımlarla yaptığı maçlarda ağır hasar aldı. Tıpkı Galatasaray gibi 7 karşılaşma oynayan sarı lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu. 8 puan alabildiği bu maçlarda 13 puan kaybeden Fenerbahçe, 8 gol attı ve kalesinde 12 gole mani olamadı. 52 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş ise ilk 6’daki ekiplerle oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan alıp 7 puan kaybeden Kartal, 9 gol atıp 5 gol yedi.

Haberin Devamı

iLK 6 SIRADAKi TAKIMLAR KARŞISINDA NE YAPTILAR?

Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaşın gerisine düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz? İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor?

#Sağlık
Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles