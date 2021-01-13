BÃ¼yÃ¼k kaza sonrasÄ± Romain Grosjean elinin son halini paylaÅŸtÄ±

Bahreyn'deki yarÄ±ÅŸÄ±n ilk turunda, Haas pilotu Roman Grosjean'in aracÄ± bariyerlere Ã§arparak alev almÄ±ÅŸ ve ikiye ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Yanan araÃ§tan kendi Ã§abasÄ±yla Ã§Ä±kan Grosjean, ellerinde ve ayak bileklerinde yanÄ±klarla kazayÄ± atlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Sezon bitiminde Formula 1 kariyerini sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan FransÄ±z pilot, kazanÄ±n ardÄ±ndan bandajlarÄ±nÄ± Ã§Ä±karttÄ± ve elinin son halini gÃ¶sterdi.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILMIÅžTI

UluslararasÄ± Otomobil Federasyonu (FIA), Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n 15. yarÄ±ÅŸÄ± Bahreyn Grand Prix'sinde Romain Grosjean'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ciddi kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

SoruÅŸturma sayesinde kaza nedeninin tam olarak anlaÅŸÄ±lmasÄ± hedefleniyor. SoruÅŸturmadan alÄ±nacak sonuca gÃ¶re, Formula 1'de yeni gÃ¼venlik tedbirlerinin gerekliliÄŸi konusu masaya yatÄ±rÄ±lacak.

Ä°ÅŸte Grosjean'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± son fotoÄŸraflar;

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