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Büyük iddia: Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor! Burak Yılmaz detayı...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Abdullah Avcı#Stefan Kuntz
Büyük iddia: Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor Burak Yılmaz detayı...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

A Milli Takım Teknik Direktörü ile yolları ayırma kararı alan TFF yönetiminin, mart ayında Trabzonspor’dan ayrılan Abdullah Avcı’yı getireceği ileri sürüldü. Öte yandan Burak Yılmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

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A Milli Futbol Takımı ile ilgili dün akşam ortaya atılan bir iddia, gündeme bomba gibi düştü...

İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, ay yıldızlı ekibimizin teknik heyetini değiştirme kararı aldı.

KUNTZ GİDİYOR, AVCI GELİYOR

Bu kapsamda Alman teknik direktör Stefan Kuntz ile yolları ayıracak olan TFF yönetimi, ay yıldızlı ekibin başına Abdullah Avcı’yı getirecek. Avcı’nın gelişiyle birlikte A Milli Takım teknik heyeti büyük ölçüde değiştirilecek.

Birkaç gündür Kuntz ve Avcı ile görüşen TFF yetkililerinin kısa sürede konu ile ilgili resmi açıklama yapması bekleniyor.

Büyük iddia: Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor Burak Yılmaz detayı...

GEÇEN YIL ŞAMPİYONLUK YAŞADI

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Geçen yıl Trabzonspor’u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan Avcı, bu sezon alınan başarısız sonuçlar nedeniyle 8 Mart’ta istifa etmişti. 59 yaşındaki Avcı, 2011 Kasım-2013 Ağustos tarihleri arasında da A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmıştı.

Ay yıldızlı ekibimiz Avcı yönetiminde çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet almıştı. Stefan Kuntz ise A Milli Takım’ın başında çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

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Büyük iddia: Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor Burak Yılmaz detayı...

BURAK YILMAZ VE EGEMEN KORKMAZ İDDİASI

Öte yandan Fanatik'in iddiasına göre ise; Abdullah Avcı'nın A Milli Takım'daki ekibinde Burak Yılmaz ve Egemen Korkmaz'ın da olması bekleniyor. Tecrübeli futbol adamı, Korkmaz ile Trabzonspor'da beraber çalışmıştı. Burak Yılmaz da ilk teknik adamlık deneyimini Milli Takım'da yaşayacak.

Büyük iddia: Stefan Kuntz gidiyor, Abdullah Avcı geliyor Burak Yılmaz detayı...

OYNATTIĞI FUTBOL ELEŞTİRİLİYOR

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılmıştı. Son dönemde teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

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Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A Milli Takımımız, Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol yine tartışmalara neden olmuştu.

AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan maçındaki oyuncu tercihleri ve yaptığı açıklamalar sonrası eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Futbol kamuoyu, özellikle 'Türkiye'de mevcut akademiler ve futbol eğitim sistemi yok.' sözleri nedeniyle Alman hocayı sert bir dille eleştirirken tecrübeli isimle yolların ayrılacağı ifade edildi.

SON 6 MAÇTA 10 GOL

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, Gruptaki ilk iki maçından 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle ayrılmıştı. Son dönemde teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği, spor kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştı.

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Ermenistan deplasmanında 1-0'dan geri dönüp 2-1 kazanan A Milli Takımımız, Hırvatistan'a karşı ise 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşmalar sonrasında Stefan Kuntz'un oynattığı futbol yine tartışmalara neden olmuştu.

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#Milli Takım#Abdullah Avcı#Stefan Kuntz

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