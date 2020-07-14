MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriBüyük finalin kazananı Etiget Esports
GerieSpor Büyük finalin kazananı Etiget Esports
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

eSpor
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:54,Son Güncelleme:

Büyük finalin kazananı Etiget Esports

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Büyük finalin kazananı Etiget Esports
Abone Olgoogle-news

2 hafta boyunca kıyasıya mücadelenin yaşandığı büyük ödüllü Kupa Vestel turnuvasının kazananları 12 Temmuz günü gerçekleşen büyük final maçları sonunda belli oldu.

Toplamda 5 maç üzerinden gerçekleşen PUBG Squad büyük finali binlerce izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Turnuvada mücadele son ana kadar devam etti. 10 bin TL ödül havuzlu turnuvada kazanan takım Etiget Esports oldu. Turnuvanın galibini gün boyu istikrarlı performans sergileyen 1907 Fenerbahçe ekibi topladığı 51 puanla takip etti. Turnuvanın 3’üncüsü 49 puanla Team Broken, dördüncüsü ise 46 puanla Beşiktaş Esports ekibi oldu.

Bireysel yeteneklerin ön planda bulunduğu Kupa Vestel FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Klasik turnuvalarında gerçekleşen maçlar da büyük heyecana sahne oldu. Toplamda 5 maç üzerinden gerçekleşen final maçları sonucunda FIFA 20 FUT şampiyonu Berkije ve FIFA 20 Klasik şampiyonu reelor4 büyük ödülün sahibi oldu.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle