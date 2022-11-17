Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Büyük Britanya'nın statları açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Britanya#Euro 2028#Avrupa
Büyük Britanyanın statları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

Türkiye'nin de aday olduğu Euro 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki diğer aday olan Büyük Britanya, organizasyonu yapmayı planladığı stadyumları açıkladı.

Haberin Devamı

Euro 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki aday ülkelerinden biri olan Büyük Britanya, organizasyonu yapmayı planladığı stadyumları duyurdu.

Büyük Britanya adaylığı beş federasyonu (İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda) içeriyor. Organizasyonun UEFA’ya bildirdiği statlar şöyle: Wembley, Hotspur (Tottenham), Londra (West Ham), Old Trafford (M.United), Etihad (M.City), Villa Park (Aston Villa), St.James’ Park (Newcastle), Light (Sunderland), Everton, Hampden Park (G.Rangers), Principality (Cardiff), Casement Park (Kuzey İrlanda), Lansdowne Road (İrlanda C.), Croke Park (İrlanda C.). Kesin başvurular Nisan 2023’te tamamlanırken aday stat sayısı 10’a düşecek.

Gözden Kaçmasın

Dünya Kupasında Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialıDünya Kupası'nda Belçika ile boy gösterecek olan Galatasaraylı Mertens iddialıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Britanya#Euro 2028#Avrupa

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün

BAKMADAN GEÇME!

Hayırsever zenginlere FTX şoku Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

Hayırsever zenginlere FTX şoku! Akıl hocası bile isyan etti: Utanç duyuyorum

#Sam Bankman-Fried
8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün