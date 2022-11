Büyük Britanya'nın statları açıklandı!

Haberin Devamı

Euro 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki aday ülkelerinden biri olan Büyük Britanya, organizasyonu yapmayı planladığı stadyumları duyurdu.

Büyük Britanya adaylığı beş federasyonu (İngiltere, İskoçya, Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda) içeriyor. Organizasyonun UEFA’ya bildirdiği statlar şöyle: Wembley, Hotspur (Tottenham), Londra (West Ham), Old Trafford (M.United), Etihad (M.City), Villa Park (Aston Villa), St.James’ Park (Newcastle), Light (Sunderland), Everton, Hampden Park (G.Rangers), Principality (Cardiff), Casement Park (Kuzey İrlanda), Lansdowne Road (İrlanda C.), Croke Park (İrlanda C.). Kesin başvurular Nisan 2023’te tamamlanırken aday stat sayısı 10’a düşecek.