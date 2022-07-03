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12 Dev Adam, Büyük Britanya'yı farklı devirdi

#Türkiye Basketbol Maçı#Büyük Britanya Türkiye#Büyük Britanya
12 Dev Adam, Büyük Britanyayı farklı devirdi

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu son maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Büyük Britanya'yı 85-71 mağlup etti. İkinci turda I Grubu'nda maçlarını oynayacak olan ay-yıldızlılar, Sırbistan, Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, Vertu Motors Arenada oynanan müsabakaya müsabakaya Shane Larkin, Buğrahan Tuncer, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı ve Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 42-31 önde tamamladı.

A Milli Takım’da Shane Larkin 22, Şehmus Hazer 11, Melih Mahmutoğlu 10  sayıyla mücadeleyi noktaladı. Büyük Britanyada ise Myles Hesson 18 sayıyla oynadı.

Müsabakayı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve TBF yöneticileri takip etti.

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#Türkiye Basketbol Maçı#Büyük Britanya Türkiye#Büyük Britanya

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