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Hürriyet
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Motor Sporları
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

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Büyük Britanya Rallisi iptal edildi
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

 

WRC'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan organizasyon, sağlık endişelerinin yanı sıra seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesi önündeki kısıtlamalar dolayısıyla 2020'de düzenlenmeyecek.

Kovid-19 sebebiyle şampiyonanın Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda yarışları iptal edilmiş, A

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