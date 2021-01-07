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Büyük Anadoluspor 1 - 2 Düzcespor
Misli.com 3. Lig'de sezonun ilk yarısı, 4. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı.
Ligin 17. haftası, 4. Grup'ta yapılan Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor müsabakasıyla sona erdi. Kırıkkale'deki Başpınar Stadı'nda oynanan karşılamayı konuk takım 2-1 kazandı.
Öte yandan, 4. Grup'ta 10. haftadan 1, 13. haftadan ise 2 erteleme maçı 10 Ocak Pazar günü oynanacak.
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