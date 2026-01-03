×
Spor Haberleri

Büyü bozuldu: Wolves, Premier Lig'de ilk kez kazandı!

#İngiltere Premier Lig#Wolverhampton#West Ham United
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2026 20:12

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Wolverhampton, evinde West Ham United'ı 3-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Wolverhampton ile West Ham United, Premier Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı.

Molineux Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Wolves 3-0 kazandı.

Wolves'a galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Jhon Arias, 31. dakikada Hwang Hee-Chan (Pen…) ve 41. dakikada Matheus Mane kaydetti.

Premier Lig'in son sırasında yer alan Wolves, ligdeki ilk galibiyetini eski hocası Nuno Espirito Santo'ya karşı elde etmiş oldu.

Bu sonucun ardından Wolves, puanını 6 yaptı. West Ham ise 14 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Wolves, Everton ile deplasmanda karşılaşacak. West Ham ise Nottingham Forest'ı evinde ağırlayacak.

