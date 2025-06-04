Bütçemiz büyük, başarımız küçük!

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UEFA’nın organize ettiği Avrupa kupalarında 2024-25 sezonu tamamlandı. Şampiyonlar Ligi’ni PSG, Avrupa Ligi’ni Tottenham, Konferans Ligi’ni Chelsea’nin kazandığı sezon birbirinden görkemli finallere sahne oldu. Avrupa kupalarında bu sezon en fazla puan toplayan takım, Devler Ligi’nde final oynayan İnter oldu. İtalya temsilcisi 40,25 puanla zirvede yer alırken, Barcelona 36,25 puanla 2’ncilik koltuğuna oturdu. Bu iki takımı sırasıyla Arsenal, PSG, Manchester United, Tottenham, Aston Villa, Chelsea, Liverpool ve Borussia Dortmund takip etti.

Avrupa kupalarında çok geride kaldık

Türkiye'yi temsil eden kulüplerin Avrupa arenasındaki performansı ise beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bu sezon toplanan puanlar itibariyle yapılan sıralamada takımlarımız ilk 50’ye dahi giremedi. 12,75 puan toplayarak en fazla puan kazanan takım olan Galatasaray, UEFA kulüpler sıralamasında sezonu 51’nci basamakta tamamladı. Fenerbahçe 11,25 puanla 54’üncü sırada yer aldı. Bu sezon Avrupa’da boy gösteren diğer Türk kulüplerinden Beşiktaş 6 puanla 86’ncı, Başakşehir 5 puanla 90’ıncı ve Trabzonspor 2,5 puanla 124’üncü basamakta kendilerine yer bulabildiler.

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Jagiellonia ve V. Plzen bile bizi geçti

Kulüplerimize göre çok daha düşük bütçeli kadrolara sahip olan çok sayıda Avrupa takımı daha fazla puan topladı. Bunların başında Konferans Ligi’nde yarı final oynayan Djurgarden geldi. Toplam kadro değeri 22 milyon Euro olan mütevazı İsveç ekibi, (Galatasaray 266, Fenerbahçe 235, Beşiktaş 118, Trabzonspor 94 milyon Euro) sezonu 31’nci sırada tamamladı. Avrupa Ligi’nde yarı finale çıkan 43 milyon Euro’luk Norveç takımı Bodo/Glimt, 22’nci sırada yer aldı. Ayrıca Polonya’dan Jagiellonia, Legia Varşova, Çekya’dan Viktoria Plzen gibi düşük bütçeli takımlar da Türk kulüplerinden daha çok puan topladı.

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