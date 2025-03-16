Büşra Işıldar-Saltanat Medenova Dünya Boks Şampiyonası final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğu için mücadele edecek. Bronz madalyayı garantileyen milli boksör Işıldar, Çinli rakibi Wang karşısında ilk iki raundu 4-1 kazandı. Büşra Işıldar üçüncü raundu 3-2 kaybetse de maçı 4-1 kazanarak finale yükseldi. Işıldar, finalde Rusya'dan Saltanat Medenova'yla altın madalya için ringe çıkacak. Peki Büşra Işıldar final maçı ne zaman, saat kaçta? Büşra Işıldar-Saltanat Medenova Dünya Boks Şampiyonası final hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

BÜŞRA IŞILDAR-SALTANAT MEDENOVA BOKS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büşra Işıldar, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası finalinde altın madalya için ringe çıkıyor.

Kariyerinde ilk kez büyükler kategorisinde final maçına çıkacak 81 kiloda Büşra Işıldar'ın şampiyonluk karşılaşmasındaki rakibi ise Rusya'dan Saltanat Medenova'ya olacak.

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Final müsabakası, 16 Mart Pazar günü saat 19.00'dan itibaren başlayacak ve TRT Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek.

FİNALE KALAN BOKSÖRLER FENERBAHÇE'DEN

Türkiye, 4 altın madalya alarak takım halinde dünya şampiyonluğu için çekiştiği Rusya ve Kazakistan'ı geçmeye de çalışacak.

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale kalan 4 milli sporcunun da Fenerbahçe Kulübünde yer alması dikkati çekti.

Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp ünvanını taşıyan Fenerbahçe'nin sporcuları boksta da başarılı sonuçlara imza atıyor. Finalde dünya şampiyonluğu mücadelesi verecek Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Büşra Işıldar, Fenerbahçe Kulübünün bünyesinde spor hayatlarını sürdürüyor.